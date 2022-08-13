Политологи не верят в переизбрание Байдена: "Дело идёт к политическому кризису"

Политологи Борис Межуев и Михаил Чернов поделились с Pravda.Ru мнением о том, досидит ли президент США Джо Байден свой первый срок и есть ли у него надежды переизбраться на второй.

"Центральную роль будет играть не недовольство американцев политикой Байдена, а состояние его здоровья. Потому что одна из причин низкого рейтинга президента США заключается в том, что Байден находится не в лучшей физической форме. Конечно, и цены, и инфляция играют определенную роль, но на первое место я бы поставил его состояние. И если это состояние будет прогрессировать, то свой срок он не досидит", — заявил Межуев.

По его словам, сейчас в Демократической партии нет сильных лидеров, поэтому ей трудно будет на выборах. Демократы могут выставить вице-президента Камалу Харрис или политика Джона Керри, считает политолог.

"Демократическая партия сама ощущает отсутствие лидера. Конечно, дело идёт к политическому кризису. Но у меня есть еще такое предположение, что следующий президент США, неважно, из какой он будет партии, будет либо представителем спецслужб, либо военным", — отметил Межуев.

Политолог Чернов выразил удивление по поводу того, как Байдена вообще избрали даже на первый срок.

"Уже все говорят, что он не совсем здоров. Как он досидит этот срок и как изберется на следующий? Если верить в чудеса медицины, то всё возможно, конечно. Я думаю, что до этого дело не дойдет", — сказал собеседник издания.

Чернов добавил, что сейчас внутри американского общества и элит растут нерешаемые противоречия, которые могут привести к полноценной гражданской войне.

Ранее издание Fox News провело опрос и выяснило, что политикой Байдена недовольны 75% американцев.