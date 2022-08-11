Политолог Сергей Марков категорически не согласен с версией о том, что взрывы на территории военного аэропорта в Крыму — дело рук украинского спецназа.
Эксперт назвал подобные заявления ложью.
"Это ложь. Вообще, это типичная информационная стратегия ИГИЛ*: любые взрывы приписывать себе, для устрашения всех. Киев берет максимально из тактики ИГИЛ*", — написал Марков в своём Telegram-канале.
Политолог подчеркнул, что настоящая причина взрывов на аэродроме пока только выясняется, и попросил не доверять никаким заявлениям Киева или Вашингтона по этому вопросу, отметив, что почти всё, что говорят на Украине и с США не соответствует действительности.
"Они сейчас лгут всегда, даже тогда, когда их слова случайно совпадают с реальностью. И это верно и в отношении Зеленского и в отношении ИГИЛ. Киевский режим это европейский ИГИЛ", — добавил Марков.
*признано террористическим, его деятельность на территории России запрещена.
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Белорусские СМИ вечером, 10 августа сообщили о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем.