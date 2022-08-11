Пряхин: ООН необходимо сохранить, но лишить бюрократии и следить за бюджетом

ООН всё чаще критикуют как бесполезный международный инструмент, но именно эта организация является альтернативой западной идеи "мирового правительства", уверен российский дипломат Владимир Пряхин.

Он напомнил, что внутри ООН существует множество гуманитарных программ, которые обеспечивают едой, лекарствами, знаниями и защитой миллионы нуждающихся по всему миру.

Другое дело, отметил дипломат, что в настоящее время Организация Объединённых Наций не может похвастаться достаточной эффективностью, её работе мешает бюрократическая громоздкость и непрозрачность бюджета.

Россия имеет достаточный опыт в цифровизации государственных органов, а значит именно она может возглавить процесс реформирования ООН, передаёт слова Пряхина издание argumenti.ru.