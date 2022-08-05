Министр иностранных дел КНР нелестно оценил совместное заявление лидеров "Большой семёрки" по поводу ситуации в Тайваньском проливе.
По словам Ван И, документ является "листком бесполезной макулатуры".
"Запад открыто раздувает достоинства страны, которая ущемляет чужие права. Он же усиливает давление на государство, отстаивающее свои законные интересы", — подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства.
Министр напомнил участникам G7, что члены ООН придерживаются политики "одного Китая", которая подразумевает, что Тайвань — неотделимая часть КНР.
"Я уверен, что именно такова подлинная позиция всего мирового сообщества", — заявил Ван И.
Ранее российский публицист Сергей Мардан отметил, что основную выгоду от тайваньского кризиса получил Кремль. Пока противники США обмениваются с Вашингтоном возмущёнными нотами, спецоперация доказала, что Россия может открыто противостоять НАТО.
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