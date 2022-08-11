Пушков: причин возобновлять поставки газа "недружественной" Болгарии нет

Болгария "отчаянно стремилась" провести зиму без российского газа, поэтому причин возобновлять поставки голубого топлива пока нет. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

По его словам, Россия должна предоставить Софии возможность провести холодный период без газовых поставок. Как пояснил сенатор, власти Болгарии сами отказались от голубого топлива из РФ.

"Не вполне понятно, по какой причине следует продолжать поставки газа активно "недружественному", то есть "враждебному государству", — отметил Пушков.

Российская компания "Газпром" приостановила поставки голубого топлива Болгарии в апреле 2022 года из-за отказа Софии расплачиваться за энергоресурсы в рублях. В начале августа председатель совета директоров болгарского "Булгаргаза" Иван Топчийски заявил, что намерен продолжить переговоры с РФ о возможном возобновлении сотрудничества и прийти к соглашению.