Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Борис Рожин: оборона противника на Авдеевском направлении трещит по швам
Военкор Сладков: российская авиация — главный ударный фактор СВО
Bloomberg: Россия одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке
Мурадов: реанимация идеи о возврате Крыма поставит мир на грань большой войны
Пушилин: дату референдума о присоединении к РФ объявят после освобождения ДНР
Разведчики ЛНР: украинские военные сжигают тела наёмников
Фармаколог Кондрахин: коронавирус "ниндзя" не стремится убить своего носителя
Киевский режим не верит, что украинская армия удержит Славянск
Пригожин предложил «выкорчевывать» блудных журналистов

Пушков: причин возобновлять поставки газа "недружественной" Болгарии нет

Мир

Болгария "отчаянно стремилась" провести зиму без российского газа, поэтому причин возобновлять поставки голубого топлива пока нет. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Пушков: причин возобновлять поставки газа "недружественной" Болгарии нет

По его словам, Россия должна предоставить Софии возможность провести холодный период без газовых поставок. Как пояснил сенатор, власти Болгарии сами отказались от голубого топлива из РФ.

"Не вполне понятно, по какой причине следует продолжать поставки газа активно "недружественному", то есть "враждебному государству", — отметил Пушков.

Российская компания "Газпром" приостановила поставки голубого топлива Болгарии в апреле 2022 года из-за отказа Софии расплачиваться за энергоресурсы в рублях. В начале августа председатель совета директоров болгарского "Булгаргаза" Иван Топчийски заявил, что намерен продолжить переговоры с РФ о возможном возобновлении сотрудничества и прийти к соглашению.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Норин: даже анонсы контрнаступления ВСУ доставляют российской армии проблемы

По словам военного историка Евгения Норина, даже одни только заявления Киева о готовящемся контрнаступлении ВСУ доставляют российской армии проблемы.

Норин: даже анонсы контрнаступления ВСУ доставляют российской армии проблемы
Армия РФ нанесла массированные удары по объектам ВСУ в Николаевской области
Силовые структуры
Армия РФ нанесла массированные удары по объектам ВСУ в Николаевской области
Силовые структуры
Американские наёмники ВСУ: наши товарищи погибли, а украинцы разграбили их трупы
Силовые структуры
ВСУ: ситуация в Артёмовске критическая, украинская пехота "гибнет пачками"
Любовь Степушова Идея запрета россиянам на шенген набирает всё больше сторонников Любовь Степушова Александр Артамонов Морская блокада Тайваня зависит только от желания КНР Александр Артамонов Ольга Лебедева Тихановская создала "правительство в изгнании" Ольга Лебедева
Силовые структуры
В городах Украины гремят взрывы, в Новой Каховке работает ПВО
Мир. Новости мира
Зеленский высказался после новостей о взрывах в Крыму: Формула освобождения
Британская MI6 заявила о новом подразделении ВС РФ для участия в СВО на Украине
Силовые структуры
Британская MI6 заявила о новом подразделении ВС РФ для участия в СВО на Украине
Последние материалы
Мурадов: реанимация идеи о возврате Крыма поставит мир на грань большой войны
Пушилин: дату референдума о присоединении к РФ объявят после освобождения ДНР
Разведчики ЛНР: украинские военные сжигают тела наёмников
Фармаколог Кондрахин: коронавирус "ниндзя" не стремится убить своего носителя
Киевский режим не верит, что украинская армия удержит Славянск
Пригожин предложил «выкорчевывать» блудных журналистов
Украина нанесла удар по белорусскому Гомелю
Басурин: у ВСУ уже есть дальнобойные ракеты к РСЗО HIMARS
Пленный комбриг ВСУ Баранюк разрушил миф об эффективности ПТРК Javelin из США
Зеленский заявил, что им теперь нужно более мощное оружие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников