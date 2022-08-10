Глава "Булгаргаза" был уверен, что "Газпром" шутил, потребовав оплаты в рублях

Российская компания "Газпром" всегда выполняла свои обязательства перед европейскими партнёрами. В Евросоюзе к этому привыкли. А потому не все ответственные лица в европейских государствах всерьёз восприняли требование "Газпрома" платить в рублях.

В частности, руководитель "Булгаргаза" Людмил Йоцов, получив четыре месяца назад письмо от "Газпрома" с предупреждением о необходимости платить в рублях за поставки газа, решил, что это шутка. И он был уверен, что "Газпром" продолжит поставки, сообщает EurAsia Daily.

"До последнего верили, что поставки газа для нас не будут остановлены, потому что мы заплатили за него в долларах 26 апреля. Думали, что все это шутка", — сказал Йоцов во время открытого заседания комиссии по энергетическому и водному регулированию.

Председатель комиссии Иван Иванов отметил, что "Газпром" предупреждал о том, что дальнейшие поставки природного газа должны быть оплачены в рублях.

"Вы не верили, но как руководитель большой газовой компании Болгарии должны были действовать, а не только спрашивать правительство. Именно вы должны были искать дополнительные возможности прямых поставок и, возможно, приобрести слоты для разгрузки сжиженного газа", — заявил Иванов, обращаясь к руководителю "Булгаргаза".

В результате Болгария столкнулась с серьёзными проблемами. Очевидно, что стране будет очень сложно — если вообще возможно — подготовиться к отопительному сезону.

Сейчас в Болгарии рассчитывают, что договориться с "Газпромом" всё же удастся. Там подчёркивают, что переговоры продолжаются и рассчитывают прийти к соглашению.