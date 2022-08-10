Американский лидер Джо Байден способен остановить удары украинской армии по Запорожской АЭС, позвонив главе Украины Владимиру Зеленскому. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
По его словам, президент США проявляет безответственность в ситуации, которая угрожает нормальному функционированию атомной электростанции.
"Байден действительно может снять опасность попадания ракеты ВСУ в атомный реактор Запорожской АЭС", — считает Пушков.
При этом он отметил, что американский лидер "играет с огнём", избегая разговора с Зеленским по поводу АЭС. Как пояснил сенатор, атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию могут привести к серьёзной катастрофе, которая затронет соседние государства. Европа не принимает никаких мер для улучшения обстановки, указал Пушков.
Он также подчеркнул: в случае игнорирования возможной катастрофы мир может столкнуться с "новым Чернобылем".
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