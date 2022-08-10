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Пушков: Байден может остановить удары по Запорожской АЭС, позвонив Зеленскому

Мир

Американский лидер Джо Байден способен остановить удары украинской армии по Запорожской АЭС, позвонив главе Украины Владимиру Зеленскому. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

Пушков: Байден может остановить удары по Запорожской АЭС, позвонив Зеленскому

По его словам, президент США проявляет безответственность в ситуации, которая угрожает нормальному функционированию атомной электростанции.

"Байден действительно может снять опасность попадания ракеты ВСУ в атомный реактор Запорожской АЭС", — считает Пушков.

При этом он отметил, что американский лидер "играет с огнём", избегая разговора с Зеленским по поводу АЭС. Как пояснил сенатор, атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию могут привести к серьёзной катастрофе, которая затронет соседние государства. Европа не принимает никаких мер для улучшения обстановки, указал Пушков.

Он также подчеркнул: в случае игнорирования возможной катастрофы мир может столкнуться с "новым Чернобылем".

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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