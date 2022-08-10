Полковник Макгрегор: США не хватит оружия на войну с Китаем из-за поставок Киеву

Военный потенциал США почти на исходе из-за поставок оружия на Украину, заявил бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. По его мнению, у Вашингтона просто не хватит ресурсов вести гипотетически возможный конфликт с Китаем.

Как подчеркнул полковник, кроме того, Штатам вряд ли удастся "провернуть" блокаду побережья Тайваня при помощи ВМС в случае конфронтации.

"Блокада не лишит Китай основного стратегического преимущества. Глубина территории страны на континенте с дружественной, богатой ресурсами Россией на севере предполагает, что блокада вряд ли увенчается успехом", — пояснил военный в беседе с American Conservative. — Судя по темпам расходования боеприпасов и систем высокоточного оружия всех видов на Украине, текущие запасы высокоточных ракет и боеприпасов в США будут быстро исчерпаны".

По мнению военного, США просто не учли момент с Тайванем, но продолжают нагнетать ситуацию, из которой, в случае войны, вряд ли выйдут победителем.