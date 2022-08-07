Мезюхо: Amnesty International "крутят хвостом" после "боли и гнева" Киева

Политолог Иван Мезюхо возмущён тем, что организация Amnesty International взяла более "извиняющийся" тон после негативной реакции официального Киева на свой доклад касательно преступлений ВСУ в ходе спецоперации на Украине.

Эксперт подверг критике слова Amnesty International о "боли и гневе", которые испытал Киев, услышав данные о преступлениях украинских военных.

"Я не удивлён, что Amnesty International "крутит хвостом", — сказал Мезюхо в разговоре с RT.

Политолог напомнил, что и в других отчётах, которые Amnesty International предоставляла до этого, тоже бывали факты о злодеяниях ВСУ, однако до сих пор никто не акцентировал на этом внимания.

"Однако в целом эта организация на протяжении многих лет не то чтобы уж сильно осуждала Киев за то, что он вёл противостояние с жителями Донбасса", — добавил Мезюхо.

Поэтому политолог, по его словам, не слишком удивился, когда после неодобрения их доклада украинским лидером Владимиром Зеленским Amnesty International заняли более дипломатичную позицию.

Ранее представители компании Amnesty International признались, что понимают "гнев и боль" Киева из-за их доклада касательно преступлений ВСУ, опубликованного 4 августа. Тем не менее в организации подтвердили, что описанные в докладе факты правдивы.