Пушилин о происходящем в Песках: "Штурмовали, теперь дозачищают"

Глава ДНР Денис Пушилин описал свой визит в населённый пункт Пески, на позициях, оставленных украинскими военными.

Пушилин отметил, что его проводниками по позициям ВСУ в Песках стали Илья Малой из 11-го полка и военный с позывным "Бойкот" из батальона "Сомали", котрые сейчас принимают участие в дозачистке укреплений.

"Штурмовали, теперь дозачищают", — сказал Пушилин.

Глава ДНР подчеркнул, что взятие Песков даётся с большим трудом из-за того, что украинские националисты очень плотно там осели, соорудив тоннели даже между подвалами строений и буквально "вгрызшись в землю". При отступлении ВСУшники бросили всё, включая тела убитых товарищей и боеприпасы.

"В одном из блиндажей — вражеские карты с боевыми приказами на обороте. Так что трибунал прирастает вещдоками, с такой доказательной базой судьям будет легко принимать решения", — заключил Пушилин.