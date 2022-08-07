Глава ДНР Денис Пушилин описал свой визит в населённый пункт Пески, на позициях, оставленных украинскими военными.
Пушилин отметил, что его проводниками по позициям ВСУ в Песках стали Илья Малой из 11-го полка и военный с позывным "Бойкот" из батальона "Сомали", котрые сейчас принимают участие в дозачистке укреплений.
"Штурмовали, теперь дозачищают", — сказал Пушилин.
Глава ДНР подчеркнул, что взятие Песков даётся с большим трудом из-за того, что украинские националисты очень плотно там осели, соорудив тоннели даже между подвалами строений и буквально "вгрызшись в землю". При отступлении ВСУшники бросили всё, включая тела убитых товарищей и боеприпасы.
"В одном из блиндажей — вражеские карты с боевыми приказами на обороте. Так что трибунал прирастает вещдоками, с такой доказательной базой судьям будет легко принимать решения", — заключил Пушилин.
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