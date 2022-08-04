Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба возмущён отчётом правозащитной организации Amnesty International о том, что украинские боевики нарушают законы ведения боевых действий и прячутся в школах и больницах, заявив, что "это не про поиск и донесение миру правды".
"Но давайте чётко договоримся о понимании простых вещей: такое поведение Amnesty International — это не про поиск и донесение миру правды, это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой", — отметил он.
Глава внешнеполитического ведомства Украины предложил правозащитной организации заняться "донесением системной масштабной правды", упрекнув Amnesty International в том, что у них "все в чём-то немного виноваты".
Ранее сообщалось, что правозащитная организация опубликовала доклад, в котором говорится, что Киев нарушает все законы ведения войны и ставит под угрозу жизнь мирного населения, размещая вооружение и боевую технику в школах и больницах.
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