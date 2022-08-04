Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Политолог Суздальцев: Китай зависит от США больше, чем США от Китая
Врач об оптимальной частоте занятий спортом для сжигания жира: 2-3 раза в неделю
Немецкий Commerzbank назвал "непредвиденными" последствия отказа от газа из РФ
Политолог Маркелов допустил причастность США к созданию COVID-19
Российский доброволец высказался о "чудо-оружии" ВСУ: "Это не панацея для них"
Михеев о "Лепестках" на улицах Донбасса: "Терроризм и скотство"
Юрист Айвар: США и Россия попытаются договориться об обмене спортсменки Грайнер
The Telegraph: немецкую промышленность ждёт крах без поставок газа из РФ
Леонков: российская разведка наводит панику на ВСУ

Кулеба разъярён отчётом Эмнести: это не про поиск и донесение миру правды

Мир

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба возмущён отчётом правозащитной организации Amnesty International о том, что украинские боевики нарушают законы ведения боевых действий и прячутся в школах и больницах, заявив, что "это не про поиск и донесение миру правды".

Кулеба разъярён отчётом Эмнести: это не про поиск и донесение миру правды

"Но давайте чётко договоримся о понимании простых вещей: такое поведение Amnesty International — это не про поиск и донесение миру правды, это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой", — отметил он.

Глава внешнеполитического ведомства Украины предложил правозащитной организации заняться "донесением системной масштабной правды", упрекнув Amnesty International в том, что у них "все в чём-то немного виноваты".

Ранее сообщалось, что правозащитная организация опубликовала доклад, в котором говорится, что Киев нарушает все законы ведения войны и ставит под угрозу жизнь мирного населения, размещая вооружение и боевую технику в школах и больницах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Кедми: успешная атака "в лоб" на Пески стала неожиданностью для Генштаба ВСУ

Украинское командование не могло предположить, что ВС РФ решатся на лобовую атаку авдеевского укрепрайона, уверен военный эксперт Яков Кедми.

Кедми: успешная атака "в лоб" на Пески стала неожиданностью для Генштаба ВСУ
Коротченко: отправка в Донбасс 100 тысяч военных из КНДР зависит от согласия РФ
Мир. Новости мира
Коротченко: отправка в Донбасс 100 тысяч военных из КНДР зависит от согласия РФ
Мир. Новости мира
MT: США готовятся к удару сверхзвуковым оружием Китая и России по городам
Силовые структуры
Sina: истребитель Су-35 ВКС РФ стал непобедимым из-за новых ракет Р-37М
Любовь Степушова А если Китай признает Крым? Зеленский срочно вызывает Си Цзиньпина Любовь Степушова Александр Артамонов Военный эксперт проанализировал поставки западного оружия на Украину Александр Артамонов Ярас Валюкенас Человеческое сообщество в депрессии. Как вновь закрыть врата ада? Ярас Валюкенас
Мир. Новости мира
Тайвань и США уже столкнулись с первыми неприятностями после визита Пелоси
Мир. Новости мира
Военные РФ захватили под Херсоном легендарный украинский "кавуноносец"
США через полтора месяца дадут Украине ракеты ATACMS для удара по Крыму
Силовые структуры
США через полтора месяца дадут Украине ракеты ATACMS для удара по Крыму
Последние материалы
Российский доброволец высказался о "чудо-оружии" ВСУ: "Это не панацея для них"
Михеев о "Лепестках" на улицах Донбасса: "Терроризм и скотство"
Питбультерьер — собака для очень активных людей
Британский журналист расследует "кластерные убийства" учёных
Юрист Айвар: США и Россия попытаются договориться об обмене спортсменки Грайнер
The Telegraph: немецкую промышленность ждёт крах без поставок газа из РФ
Леонков: российская разведка наводит панику на ВСУ
Кулеба разъярён отчётом Эмнести: это не про поиск и донесение миру правды
В Удмуртии врачи выписали пациента после операции по удалению опухоли через нос
Кириллов: ВСУ могли обстреливать Донбасс под действием наркотиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников