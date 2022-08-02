Арестович: украинская власть презирает свой народ и не считает их за людей

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что киевский режим презирает украинский народ, считая его безмозглым, управляемым и нищим духом.

"Украинская власть презирает украинский народ, я вас уверяю. Их за людей никто не считает и имеет на то все основания, кроме одного, что они всё-таки люди. Украинский народ, активисты, общественники, все эти бизнесмены, всё это бурление патриотов — они бестолковые, неумелые, безмозглые, эмоциональные, управляемые, нищие духом. В этой стране нормальных можно по пальцам двух рук пересчитать, все остальные — это необразованные, бестолковые и слава Богу, что у этого народа нет власти. Если народ придёт к власти, я сбегу из этой страны — отметил он.

Кроме того, Арестович обмолвился, что Киеву предлагали согласиться отдать территории, ушедших из-под контроля Украины, или начнётся специальная военная операция, но доносить до народа киевский режим не стал, иначе "рухнула бы экономика и пришлось бы давить танками ВСУ паникующих и бегущих украинцев".

Более того, глава государства Владимир Зеленский ранее признал, что за год до начала СВО его предупреждали о том, что "может произойти военное решение", но он не стал искать пути мирного урегулирования ситуации и информировать народ Украины о возможном развитии событий.

К слову, председатель парламента Крыма Владимир Константинов считает, что сегодня власть на Украине основана на фальсификациях и лжи, а украинским народом верховодят лжеруководители — голограммы и бездушные картинки на экранах.