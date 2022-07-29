Супруга пленного ВСУшника про удары по колонии в Еленовке: "Думала, с ума сойду"

Жена украинского военнопленного Марина Ашифина высказалась по поводу ночного обстрела колонии в Еленовке. В своём Telegram-канале женщина написала, что нанесённым ударом президент Украины Владимир Зеленский совершил казнь над своими.

"Только что узнала, что с Пашей все хорошо, Слава Богу. Думала, с ума сойду. Но после этой бомбежки очень много наших ребят погибло…", — не могла сдержать эмоций украинка.

Жена пленного поделилась кадрами, сделанными военкором Андреем Руденко, которые показывают почти сгоревшие останки людей, развороченный барак и территорию с кровавыми пятнами. Руденко вынес вердикт, что Зеленский таким образом казнил своих военных, которых ещё недавно называл национальными героями, но решил ликвидировать, когда они начали давать показания. Руденко призвал украинцев трезво посмотреть на циничное поведение украинской власти и сделать для себя выводы.