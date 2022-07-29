Руденко об убитых Киевом в Еленовке азовцах*: "Задача была уничтожить вcех"

По сообщению Telegram-канала "Репортёр Руденко V", убийство киевскими властями азовцев*, содержащихся в колонии Еленовки, было совершено с откровенным цинизмом и жестокостью.

Военкор Андрей Руденко отметил, что не зря Киев выбрал для обстрела глубокую ночь, когда заключённые спали. К тому же для обстрела киевские власти использовали не просто артиллерию, а поставленные США РСЗО HIMARS, которые бьют максимально точно.

"Судя по тому как расположены тела, казненных Зеленским "азовцев", в момент обстрела они спали. Время нанесения удара — два часа ночи, и этот час был выбран неслучайно. Задача была уничтожить всех. Били не просто артиллерией, а применили РСЗО Himars, довольно-таки точное оружие для убийства.

О его точечных ударах хвастались все представители киевского режима", — говорится в сообщении.

Руденко обратился к гражданам Украины с просьбой посмотреть на своих военных, хладнокровно и цинично убитых украинскими правителями, и сделать правильные выводы.

"Ну что, дорогие украинцы, как вам цинизм ваших правителей ? Они же со всех экранов называли этих военнопленных героями, а когда те начали обличать их преступления, хладнокровно их убили!!", — заключил Руденко.