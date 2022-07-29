Экс-президент Молдавии Додон обвинил Санду в намерении развязать войну с Россией

Бывший лидер Молдавии Игорь Додон заявил, что нынешняя глава республики Майя Санду и члены партии "Действие и солидарность" хотят сделать страну участницей вооружённого конфликта с Россией.

"Власти уже открыто говорят о втягивании Молдовы в региональную войну, хотя реальных предпосылок и рисков нет", — подчеркнул бывший президент.

По его мнению, Санду планирует столкновением с Москвой отвлечь граждан республики от высоких цен и маленьких пенсий. Также Додон указал на желание действующего руководителя страны разместить на её территории солдат военно-политического блока НАТО. Вместе с этим экс-лидер назвал президента марионеткой, которая готова на всё ради власти.

Ранее политолог Валерий Коровин предупредил, что западные политики собираются открыть в Молдавии второй фронт против РФ.

"Мы проиграли Молдавию. Её можно записать в актив Запада", — отметил эксперт.