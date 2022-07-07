Политолог Коровин: Запад намерен открыть в Молдавии второй фронт против России

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в интервью Pravda.Ru заявил, что российские политические элиты недооценили ситуацию в Молдавии и не смогли удержать её в орбите стратегических интересов нашей страны.

Второму фронту быть? Кто и зачем подталкивает Молдавию к войне

"Мы проиграли Молдавию. Её можно записать в актив Запада", — сказал специалист.

По его словам, Москве стоило поддерживать бывшего президента республики Игоря Додона. Он является последней преградой на пути серьёзного геополитического переформатирования Молдавии, подчеркнул эксперт.

"У западных стратегов стоит задача открыть второй фронт против России. Сделать это можно максимально быстро именно в Молдавии, разморозив приднестровский конфликт. Додон, Партия социалистов и Партия коммунистов жёстко стоят против втягивания Молдавии в войну с Россией. Поэтому его устраняют из политического пространства", — объяснил собеседник Pravda.Ru.

Как отметил Валерий Коровин, участником вооружённого конфликта с Россией на территории Молдавии может оказаться румынский контингент или силы военно-политического блока НАТО.

"Этот второй фронт крайне необходим, потому что американским стратегам нужно продолжать поддерживать конфликт в Восточной Европе и ослаблять, изматывать Россию теперь уже серией конфликтов. А в качестве компенсации Румынии предлагается поглотить Молдавию", — заключил специалист.

Ранее президент республики Майя Санду сообщила о готовности заплатить любую политическую цену ради вступления Молдавии в Евросоюз.

"Мы готовы идти до конца, потому что это ключевая цель для нашего государства", — сказала лидер страны во время брифинга.