Экс-президент Молдавии Додон: Война Запада с Россией — не наша война

Идя на поводу у Запада, Молдавия может лишится части территорий, считает бывший глава страны Игорь Додон. США и ЕС нужна очередная пешка против России.

За последние 17 лет Европа кардинально изменилась, отметил Додон. Вместо больших зарплат, пенсий, отличных дорог и свобод теперь там правят геополитическая истерия, русофобия и борьба с традиционными ценностями.

Статус кандидата в члены Евросоюза Молдавии дали не для экономической поддержки, Запад планирует втянуть страну в противостояние с Россией.

"Мы стали претендентами для новых политических и военных экспериментов, по грустному примеру Украины", — уверен политик.

Молдаванам стоит осознать, что вступление в ЕС придётся ждать несколько десятков лет, тогда как безответственная и агрессивная политика властей сразу отзовётся на благосостоянии граждан.

"Война Запада с Россией — не наша война", — отметил Додон.

Если Молдавия не хочет экономического уничтожения, в этом случае она исчезнет как государство, политика Кишинёва должна строиться на принципах суверенитета и нейтралитета, на выгодных отношениях и с Востоком, и с Западом, резюмировал бывший президент.