Идя на поводу у Запада, Молдавия может лишится части территорий, считает бывший глава страны Игорь Додон. США и ЕС нужна очередная пешка против России.
За последние 17 лет Европа кардинально изменилась, отметил Додон. Вместо больших зарплат, пенсий, отличных дорог и свобод теперь там правят геополитическая истерия, русофобия и борьба с традиционными ценностями.
Статус кандидата в члены Евросоюза Молдавии дали не для экономической поддержки, Запад планирует втянуть страну в противостояние с Россией.
"Мы стали претендентами для новых политических и военных экспериментов, по грустному примеру Украины", — уверен политик.
Молдаванам стоит осознать, что вступление в ЕС придётся ждать несколько десятков лет, тогда как безответственная и агрессивная политика властей сразу отзовётся на благосостоянии граждан.
"Война Запада с Россией — не наша война", — отметил Додон.
Если Молдавия не хочет экономического уничтожения, в этом случае она исчезнет как государство, политика Кишинёва должна строиться на принципах суверенитета и нейтралитета, на выгодных отношениях и с Востоком, и с Западом, резюмировал бывший президент.
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