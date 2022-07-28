Историк о словах Зеленского про наследницу Киевской Руси: не только Украина

С точки зрения истории, наследниками Киевской Руси являются все три страны, находящиеся на пространстве восточного славянства — Россия, Белоруссия и Украина. Об этом заявил доктор исторических наук, лауреат премии Президента РФ в сфере просвещения Дмитрий Володихин, комментируя Pravda.Ru заявление главы киевского режима Владимира Зеленского. Более того, такими же полноправными наследниками являются Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика и Приднестровье, отметил специалист.

Володихин заявил, что все перечисленные регионы получили заряд культуры в религиозном, языковом и бытовом смыслах от древнерусской государственности, которая прекратила своё существование в XIII веке.

"Зеленский ещё раз подтвердил, что он клоун, а клоунам думать не надо. Клоунам надо смешить публику. Он бы ещё сказал, что некоторые мамонты были этнически украинскими. Говорят, недавно под Киевом птеродактиля нашли. Он тоже был этнический украинец, сдох в вышиванке", — заключил эксперт.

Ранее президент Владимир Зеленский в видеообращении по случаю дня украинской государственности заявил, что только Украина может претендовать на наследие Киевской Руси.

"Суверенное, независимое государство. Оно берёт начало как минимум полторы тысячи лет назад со времён официально признанной ООН и ЮНЕСКО даты, когда Кий, Щек, Хорив и Лебедь основали столицу Украины. Она единственная законная наследница Киевской Руси", — сказал лидер Незалежной.