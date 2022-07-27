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Die Welt*: немецкая экономическая модель не сможет работать без российского газа

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Немецкий журналист Томас Штаубхаар сообщил, что из магазинов начали исчезать вещи, которые раньше имелись в изобилии. По его мнению, это связано с отказом Германии от российского топлива. Без него немецкая экономическая модель не сможет нормально функционировать, заявил эксперт.

"Пандемия, инфляция, энергетический кризис, слабый евро — с этим конгломератом кризисов немецкая политика и экономика справляются с трудом, действуя на пределе своих возможностей", — говорится в материале издания Die Welt*.

Штаубхаар назвал экономическую ситуацию в стране снежным комом, который превращается в опасную лавину и демонстрирует разрушительную мощь.

*роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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