Немецкий журналист Томас Штаубхаар сообщил, что из магазинов начали исчезать вещи, которые раньше имелись в изобилии. По его мнению, это связано с отказом Германии от российского топлива. Без него немецкая экономическая модель не сможет нормально функционировать, заявил эксперт.
"Пандемия, инфляция, энергетический кризис, слабый евро — с этим конгломератом кризисов немецкая политика и экономика справляются с трудом, действуя на пределе своих возможностей", — говорится в материале издания Die Welt*.
Штаубхаар назвал экономическую ситуацию в стране снежным комом, который превращается в опасную лавину и демонстрирует разрушительную мощь.
*роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Удар России по военным объектам в порту Одессы сломал все планы Киева и НАТО.