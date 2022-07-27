За кулисами "зерновой сделки": кто пытался навредить России

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в среду, что ряд государств пытались помешать подписанию соглашений о поставках зерна с Украины и использовать эту ситуацию для ослабления России.

По его словам, есть государства, которые хотели бы продолжения конфликта на Украине. "…более того, ряд из них пытались препятствовать заключению зерновой сделки", — отметил глава турецкого МИД. По его словам, расчёт у этих стран на то, чтобы конфликт продлился как можно дольше, что привело бы к ослаблению России.

Чавушоглу подчеркнул, что Анкара продолжит прилагать усилия для урегулирования украинского кризиса, а способствовать этому могут зерновые договоренности "четверки" в Стамбуле.

"Если будет решена проблема зерна, откроется путь для прекращения огня (на Украине). Мы продолжим свою активную роль", — цитирует Чавушоглу ТАСС. Глава МИД Турции заявил, что в конце концов конфликт завершится за столом переговоров и "мы сделаем все возможное для возвращения к этому противостоящих сторон".

Пакет документов, который призван решить проблему с поставками на мировой рынок продовольствия и удобрений, был подписан в Стамбуле 22 июля. А сегодня в этом городе должен начать работу координационный центр, в задачи которого входит контроль за вывозом зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. В него вошли представители России, Украины, турции и ООН.

Стоит отметить, что министр иностранных дел Турции не назвал государства, которые пытались помешать заключению "зерновой сделки". Хотя, в общем-то, не составит большого труда догадаться, что это за страны. Официальные представители США, Великобритании, Польши, ряди других государств ранее неоднократно заявляли, что будут добиваться победы Украины. Что, соответственно, не подразумевает каких-либо соглашений. Но формально сделку по вывозу зерна с Украины в этих странах одобрили.

Ещё стоит добавить, что в Сочи 5 августа состоится встреча президентов России и Турции. Уже вторая за последнее время — 19 июля Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводили переговоры в Тегеране.

К слову, недовольство по поводу совместного фото Эрдогана с Путиным и президентом Ирана Ибрахима Раиси высказала глава МИД Германии Анналена Бербок. По словам которой, это фото — "вызов для НАТО".

"То, что на этом фото есть турецкий президент, является вызовом, если говорить любезно", — заявила она. Турция, напомним, является членом НАТО.

Однако как и следовало ожидать, в Анкаре не придали какого-либо значения заявлению главы внешнеполитического ведомства Германии.