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Премьер-министр Италии Драги покинет свой пост

Мир

Руководитель правительства Италии Марио Драги подал в отставку. Об этом рассказали представители президента страны Серджо Маттареллы.

"Глава государства сегодня утром встретился с Драги в Квиринальском дворце", — написали на официальном сайте руководителя республики.

Он принял отставку премьера. При этом его правительство сохранит полномочия для решения нынешних проблем.

Ранее Драги обеспокоился продвижением армии России на Украине. Также политик заявил, что Италия продолжит поддерживать ВСУ.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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