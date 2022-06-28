Глава правительства Италии Марио Драги отреагировал на продвижение Вооружённых сил Российской Федерации на Украине.
"Беспокоит постоянный прогресс (армии РФ. — Прим. ред.) на украинской территории в последние две недели", — подчеркнул премьер-министр во время пресс-конференции после саммита "Большой семёрки".
При этом итальянский политик пообещал, что Рим продолжит помогать Киеву.
Ранее британский коллега Драги Борис Джонсон сообщил о тяжёлой для ВСУ ситуации на юго-востоке Украины. Однако премьер королевства отметил, что военные могут изменить ход боевых действий.
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