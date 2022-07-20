Леонков: ВС РФ могут испытать ещё много оружейных новинок в ходе спецоперации

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что ВС РФ могут испытать ещё много оружейных новинок в ходе спецоперации.

Инспектора сухопутных войск бундесвера генерал-лейтенанта Альфонса Маиса заявил, что Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами для ведения боевых действий.

По словам Леонкова, у России есть много новых и перспективных образцов вооружения. В их число входит РСЗО с "умными" боеприпасами "Торнадо-С", который, по мнению эксперта, можно задействовать в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Леонков отметил, что в отличие от площадных РСЗО, "Торнадо-С" работают точечно и корректируются по спутниковой системе ГЛОНАСС и беспилотникам-разведчикам. Он напомнил, что в ходе СВО Россия впервые применила высокоточные авиационные ракеты "305" с борта вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник". Также ВС РФ использовали истребителей пятого поколения Су-57.

В беседе с РИА Новости Леонков заявил, что ВС РФ могут использовать на Украине БТР "Бумеранг", модернизированные танки Т-80БВМ, боевые машины "Тайфун-ПВО" и систему дистанционного минирования "Земледелие".