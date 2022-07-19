В украинском порту Рени, который находится на Дунае, начался пожар из-за взрыва цистерны бензовоза.
В ГСЧС Одесской области заявили, что в порту Рени разгерметизировалась цистерна автомобильного бензовоза из-за чего произошёл взрыв, а впоследствии начался пожар.
По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Ренийском порту загорелись три автоцистерны с горюче-смазочными материалами. В 22:48 пожар на площади 600 кв. м. был ликвидирован.
Тяжело пострадал 44-летний работник порта. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы с ожогами 95% тела.
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