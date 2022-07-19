Перебежчик: У нас, солдат ВСУ, появился новый повод дезертировать

На Украине придумали способ решить демографические проблемы. Довольно оригинальный.

Как сообщает Telegram-канал "Джокер ДНР", информация получена от перебежчика из Нацгвардии Украины, который покинул часть и пришел сдаваться в отделение народной милиции.

Украинский солдат рассказал, что часть № 3056, в которой он служил, перебазировали в Николаев из Херсона. Приставленный к ней сотрудник особого отдела СБУ вызвал к себе всех военнослужащих, у которых на подконтрольной ВС РФ территории есть родственники, и поставил условие:

или они в течении месяца убеждают родню переехать на подконтрольную Украине территорию, или он им всем оформит криминал за госизмену.

По словам парня, особист сказал, что такое распоряжение "спущено из Киева по всем военным частям".

Теперь уже бывший ВСУшник уверен, что родственники "не захотят жить в украинском шапито", поэтому он решил покинуть и позицию, и воинскую часть, и ставшую в одночасье мачехой родину, чтобы "избежать проблем". Солдат считает, что он не будет одинок и скоро следует ожидать массового дезертирства из СБУ.