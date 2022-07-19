Зеленский подал в Раду представление на увольнение генпрокурора Венедиктовой

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду проект постановления об увольнении генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Об этом пишет "Страна.ua".

Незадолго до этого он также подал представление на увольнение Ивана Баканова с поста исполняющего обязанности руководителя Службы безопасности Украины (СБУ).

"Зеленский подал представление в Раду на увольнение генпрокурора Ирины Венедиктовой", — передаёт украинское издание.

Ранее глава Украины решил отстранить Венедиктову и Баканова от занимаемых должностей, так как получил информацию о возможной связи этих сотрудников с российскими спецслужбами.

Замдиректора Института стран Содружества Владимир Жарихин убеждён: смена высокопоставленных чиновников не поможет Киеву покончить с утечкой информации в РФ. По его мнению, эта утечка будет продолжаться "в возрастающих масштабах", ведь окружение Зеленского начинает понимать, что конфликт на Украине обернётся провалом для киевского режима.