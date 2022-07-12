Существуют мнения, что к ударам по населённому пункту Новая Каховка Запорожской области причастны спецслужбы США. Полковник в отставке Михаил Тимошенко считает, что Вашингтон можно наказать за его вмешательство, но наказание это будет косвенным, экономическим.
"Наказать США можно косвенно. Их к ответственности за ракетные удары по Новой Каховке и другим мирным городам можно привлечь только одним способом: "поддерживать" американскую экономику в том же ужасном состоянии, в котором она пребывает после начала спецоперации", — сказал Тимошенко в беседе с изданием "ПолитЭксперт".
Полковник напомнил о высоком уровне инфляции в США, который сегодня составляет 8%. Тимошенко рассказал, что в своё время, в 1998 году России удалось выйти из экономического кризиса, но он уверен, что у США этого сделать не получится.
Тимошенко уверен, что экономический кризис в США ещё больше усугубится, если в мировая экономика начнёт отказываться от доллара на фоне всё растущей инфляции.
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