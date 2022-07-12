Тимошенко: наказать США за участие в обстрелах Новой Каховки можно "косвенно"

Существуют мнения, что к ударам по населённому пункту Новая Каховка Запорожской области причастны спецслужбы США. Полковник в отставке Михаил Тимошенко считает, что Вашингтон можно наказать за его вмешательство, но наказание это будет косвенным, экономическим.

"Наказать США можно косвенно. Их к ответственности за ракетные удары по Новой Каховке и другим мирным городам можно привлечь только одним способом: "поддерживать" американскую экономику в том же ужасном состоянии, в котором она пребывает после начала спецоперации", — сказал Тимошенко в беседе с изданием "ПолитЭксперт".

Полковник напомнил о высоком уровне инфляции в США, который сегодня составляет 8%. Тимошенко рассказал, что в своё время, в 1998 году России удалось выйти из экономического кризиса, но он уверен, что у США этого сделать не получится.

Тимошенко уверен, что экономический кризис в США ещё больше усугубится, если в мировая экономика начнёт отказываться от доллара на фоне всё растущей инфляции.