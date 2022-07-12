Экс-депутат Рады Кива: за ударами по Новой Каховке стоят США

За ракетными ударами, которые были нанесены ВСУ по Новой Каховке, стоят непосредственно США. Атака была спланирована и реализована при прямом участии Пентагона. Такое заявление сделал экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

Он отметил, что удар был нанесён из американского оружия, США также выбрали цель и предоставили координаты.

По словам Кивы, это очередное доказательство, что Америка ведёт открытую войну против русских людей.

"Выбранная тактика террора для освобождённых территорий — убийство и уничтожение инфраструктуры, направлена на создание хаоса и сеяния страха среди населения", — написал политик в своём Telegram-канале.

Подобное будет происходить и дальше — до тех пор, пока существует нынешний киевский режим, выполняющий любые приказы своих западных кураторов. И только его ликвидация может поставить в этом точку, заключил Кива.