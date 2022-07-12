Киевские власти сделают всё возможное, чтобы референдум в Херсонской области не состоялся, потому что прекрасно осознают, что жители этого региона отдадут свои голоса за вхождение в состав РФ. Таким мнением поделился замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Они не хотят, чтобы прошел референдум, потому что понимают, что люди проголосуют за вступление в Россию", — отметил Стремоусов в разговоре с РИА Новости.
Представитель администрации региона уверен, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и его команде всё равно, какая судьба ждёт украинцев, в то время как Запад заинтересован в продолжении украинского конфликта.
Сейчас Херсонская область и южная часть Запорожской области находятся под контролем России.
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