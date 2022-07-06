Сенатор Пушков: разваленная Ливия — потрясающее "достижение" НАТО

Североатлантический альянс — главный виновник нищеты и социальной катастрофы в Ливии. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, война в этой стране не принесла демократию и процветание, а обернулась глубоким экономическим кризисом.

"Разваленная Ливия — потрясающее "достижение" НАТО, о котором альянс давно уже предпочитает не вспоминать", — отметил политик.

Он также добавил, что в декабре 2009 года приезжал в Триполи. До войны уровень жизни в городе был выше, чем в большинстве других арабских столиц, пояснил сенатор.

Помимо этого, Пушков подчеркнул: иностранные СМИ в период боевых действий с восторгом информировали о количестве сброшенных на Ливию бомб и ракет американского производства. Политик убеждён: действия НАТО в этой стране следует рассматривать как "отвратительную демонстрацию силы".