Sky News: ВСУ в Лисичанске продержится максимум несколько дней

Группировка Вооружённых сил Украины в Лисичанске продержится максимум несколько дней, сообщил британский телеканал Sky News, выпустив репортаж с заголовком "Дни Лисичанска сочтены".

По словам журналистов, российская армия быстро выдавила украинские войска из Северодонецка. Теперь союзные силы РФ и ЛНР ударили всей своей мощью по Лисичанску, и у ВСУ нет там никаких шансов, поскольку солдаты армии Украины деморализованы и измотаны.

В четверг, 30 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Лисичанск будет освобождён "сегодня-завтра". По его словам, в город прибывают свежие силы армии РФ и новая техника. В этот же день посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сказал, что половина города перешла под контроль союзных войск.