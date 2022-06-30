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Кадыров: "Сегодня-завтра мы закончим" в Лисичанске

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Город Лисичанск в ЛНР будет освобождён "сегодня-завтра". Этому будут способствовать новая техника и свежие силы российской армии, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Я как неспециалист говорю: сегодня-завтра мы там закончим. Сегодня и вчера были очень хорошие результаты: очень много пленных, оружия иностранного", — сказал он.

Кадыров также отметил, что к Лисичанску подтягивается новая военная техника и прибывают бойцы. Кроме того, тактика ведения боёв украинской стороной уже хорошо изучена, что позволяет предположить скорое завершение операции по освобождению Лисичанска, добавил глава Чечни.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
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