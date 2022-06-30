Медведев счёл антироссийские санкции актом международной агрессии

Бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что Москва может воспринять санкции Запада в качестве casus belli, то есть как повод для объявления войны.

Введение односторонних ограничений российский политик назвал хамским и противозаконным. По мнению чиновника, страны, которые столкнулись с этими запретами, могут защищаться, в том числе коллективно.

"Такие враждебные меры могут быть квалифицированы и как акт международной агрессии", — подчеркнул Медведев во время Петербургского международного юридического форума.

Ранее зампред СБ прокомментировал запрет транзита в Калининградскую область со стороны Литвы. Ответ России будет жёстким, сказал экс-лидер нашей страны.