Бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что Москва может воспринять санкции Запада в качестве casus belli, то есть как повод для объявления войны.
Введение односторонних ограничений российский политик назвал хамским и противозаконным. По мнению чиновника, страны, которые столкнулись с этими запретами, могут защищаться, в том числе коллективно.
"Такие враждебные меры могут быть квалифицированы и как акт международной агрессии", — подчеркнул Медведев во время Петербургского международного юридического форума.
Ранее зампред СБ прокомментировал запрет транзита в Калининградскую область со стороны Литвы. Ответ России будет жёстким, сказал экс-лидер нашей страны.
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