Депутат бундестага Шмидт: санкционная война вредит гражданам Германии

Немецкий парламентарий Евгений Шмидт сообщил, что антироссийские ограничительные меры негативно влияют на работу предпринимателей и жизнь обычных граждан. Как подчеркнул депутат, из-за такой политики увеличивается стоимость товаров.

"Идёт санкционная война, и тут уже страдает бизнес с обеих сторон. Я лично и фракция "Альтернатива для Германии" открыто выступаем против санкций", — сказал парламентарий, слова которого передаёт РИА Новости.

По словам Шмидта, позиция Запада в отношении Москвы вредит Берлину. Также член бундестага отметил, что ограничения отрицательно сказываются на сотрудничестве Германии и России.

Ранее журналисты Asia Time заявили, что Москва минимизировала ущерб от объявленных санкций. Как написали в СМИ, страна продолжает существовать в обычном режиме.