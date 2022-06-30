Черняк: мировое сообщество признает Зеленского военным преступником

Мировое сообщество согласится с тем, что украинский президент Владимир Зеленский — военный преступник. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк.

По его словам, главу Украины ждёт трибунал. Парламентарий убеждён в том, что Зеленский окажется на скамье подсудимых.

"Правду не спрятать, мировому сообществу никуда не деться от признания Зеленского военным преступником", — сказал политик в интервью РИА Новости.

Он считает, что украинский президент должен понести ответственность за целый ряд преступлений против человечества.

Как пояснил Черняк, Зеленского нужно наказать за следующие преступные действия:

Геноцид против своего же народа;

Обстрелы мирных жителей Луганска и Донецка;

Пытки российских военнослужащих со стороны ВСУ;

Пропаганду фашизма;

Деятельность биологических лабораторий на Украине.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что Зеленский — это "карикатурный комедиант", заслуживающий разбора всех его преступлений.