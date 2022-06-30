Мировое сообщество согласится с тем, что украинский президент Владимир Зеленский — военный преступник. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк.
По его словам, главу Украины ждёт трибунал. Парламентарий убеждён в том, что Зеленский окажется на скамье подсудимых.
"Правду не спрятать, мировому сообществу никуда не деться от признания Зеленского военным преступником", — сказал политик в интервью РИА Новости.
Он считает, что украинский президент должен понести ответственность за целый ряд преступлений против человечества.
Как пояснил Черняк, Зеленского нужно наказать за следующие преступные действия:
Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что Зеленский — это "карикатурный комедиант", заслуживающий разбора всех его преступлений.
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