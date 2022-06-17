Азаров: Зеленский — карикатурный комедиант, заслуживающий скамьи подсудимых

Действующий украинский режим является абсолютно людоедским и антинародным.

Об этом сообщил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в эфире "Вечернего Абзаца".

Экс-глава правительства Украины заявил о необходимости смены киевского режима. При этом президента Владимира Зеленского должен судить военный трибунал как преступника.

"Зеленский, которому сейчас дают ореол героя и мученика, является карикатурным комедиантом, который заслуживает скамьи подсудимых и разбора всех его преступлений. То, что происходит сейчас, является результатом принятых им решений, незаконных и преступных. Будем надеяться, что мы дождёмся этого момента", — отметил Азаров.

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