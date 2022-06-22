Киев постепенно отменяет все соглашения с Москвой, потому что Россия позволяет Верховной Раде заседать. Такое мнение выразил политолог Сергей Михеев.
По его словам, ответного введения Россией визового режима с украинцами пока не последует. Он назвал этот гипотетический шаг "бессмысленным". Политолог напомнил, что на территории РФ находится много украинских беженцев.
"Нам это пока не выгодно, а для них это символический шаг", — сказал Михеев в интервью ИА SM-News.
Он добавил, что вопросы с визами необходимо решать после завершения спецоперации на Украине. Как пояснил эксперт, сейчас руководству РФ хватает жёсткой фильтрации, которая происходит на границе между странами.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу о введении визового режима с Россией. Депутат Госдумы Мария Бутина, комментируя этот шаг, отметила, что Киев принимает "абсолютно абсурдные меры".
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