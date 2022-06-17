Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Политтехнолог Маркелов назвал фундаментальной речь Путина на ПМЭФ-2022
Дмитрий Савельев: "Требуются меры по укреплению национального культурного кода"
Новый истребитель 5 поколения Су-75 Checkmate поднимется в воздух в 2025 году
Джонсон: на Западе начнут обучать по 10 тысяч военных ВСУ каждые четыре месяца
Mirror: Путин на ПМЭФ отправил Западу "леденящее душу" предупреждение
Португалия может отправить на Украину своих военных инструкторов
Британский журналист: Байден готов расторгнуть "брак по расчёту" с Зеленским
Иммунолог Крючков: COVID-19 для россиян опаснее, чем чума и оспа обезьян
Зеленский и Джонсон обсудили поставки тяжёлого вооружения и систем ПВО Украине

В Госдуме заявили о попытке Киева полностью пресечь общение украинцев и россиян

Мир

Введение Украиной визового режима с Россией — "глупый" акт "беспомощности" Киева, который в то же время продиктован желанием не дать украинцам "найти общий язык" с россиянами. Такое мнение выразили опрошенные Pravda. Ru депутаты Госдумы Константин Затулин и Мария Бутина.

В Госдуме заявили о попытке Киева полностью пресечь общение украинцев и россиян

"Это желание тявкнуть в сторону России и проявить какое-то враждебное действие. В полной беспомощности они вводят совершенно абсурдные меры", — сказала, в частности Бутина.

По её словам, сегодня сложно представить человека, который захотел бы поехать на Украину и ещё заниматься оформлением для этого визы.

"Эта мера очень глупо выглядит", — резюмировала член комитета Госдумы по международным делам.

Первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Затулин заявил, что введением визового режима президент Украины Владимир Зеленский стремится прекратить практику выезда своих граждан на территорию России для работы или посещения родственников. Киевский режим опасается, что не сможет "опереться" на украинцев, хоть как-то связанных с Россией, полагает парламентарий.

"Ему это надо всё пресечь, потому что на людей, которые бывают в России и как-то с ней связаны, он не может опираться. Это не продиктовано интересами граждан Украины, это продиктовано желанием как можно больше нанести ущерба России и не дать украинцам и русским когда-либо найти какой-то общий язык в прямом и в переносном смысле этого слова", — сказал Затулин.

Ранее Зеленский объявил о введении визового режима с Россией. Планируется, что он начнёт действовать с 1 июля.

"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства предложил кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины", — заявил он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Алексиевич: база НАТО в Очакове уничтожена в первый день СВО

Армия России нанесла удары по военной базе НАТО в порту Очакова в первый же день спецоперации на Украине.

Алексиевич: база НАТО в Очакове уничтожена в первый день СВО
Граждан Украины и Донбасса без документов могут обязать покинуть РФ
Общество
Граждан Украины и Донбасса без документов могут обязать покинуть РФ
Силовые структуры
ВКС РФ уничтожили объект размещения боевиков ВСУ в городе Глухов Сумской области
Силовые структуры
Боевик из батальона "Кракен" попал в плен под Харьковом
Людмила Черткова "ЛГБТ-гордость" приведёт Запад к тому, что гордиться станет некем Людмила Черткова Любовь Степушова У России есть все условия, чтобы атаковать Запад в прокси-войне Любовь Степушова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Риттер: Россия раздавит армию Польши, если Варшава введёт войска на Украину
Мир. Новости мира
WP: украинские военные за неделю потеряли десятки американских гаубиц M777
Начальник штаба обороны Британии Радакин: Россия стратегически проиграла Украине
Силовые структуры
Начальник штаба обороны Британии Радакин: Россия стратегически проиграла Украине
Последние материалы
Португалия может отправить на Украину своих военных инструкторов
Комнатные цветы: сохнущие кончики листьев — реакция на неправильный уход
Британский журналист: Байден готов расторгнуть "брак по расчёту" с Зеленским
Иммунолог Крючков: COVID-19 для россиян опаснее, чем чума и оспа обезьян
Зеленский и Джонсон обсудили поставки тяжёлого вооружения и систем ПВО Украине
"Подумай дважды, Россия" — в США предупредили по поводу казни американских наёмников
Экс-советник ЦРУ: Россия побеждает Запад на донбасском и финансовом фронтах
Миколог посоветовал москвичам не отправляться за грибами в ближайшие выходные
Клубника заболела: как её лечить
Украинский министр возмутился решением провести "Евровидение" в другой стране
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников