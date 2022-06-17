В Госдуме заявили о попытке Киева полностью пресечь общение украинцев и россиян

Введение Украиной визового режима с Россией — "глупый" акт "беспомощности" Киева, который в то же время продиктован желанием не дать украинцам "найти общий язык" с россиянами. Такое мнение выразили опрошенные Pravda. Ru депутаты Госдумы Константин Затулин и Мария Бутина.

"Это желание тявкнуть в сторону России и проявить какое-то враждебное действие. В полной беспомощности они вводят совершенно абсурдные меры", — сказала, в частности Бутина.

По её словам, сегодня сложно представить человека, который захотел бы поехать на Украину и ещё заниматься оформлением для этого визы.

"Эта мера очень глупо выглядит", — резюмировала член комитета Госдумы по международным делам.

Первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Затулин заявил, что введением визового режима президент Украины Владимир Зеленский стремится прекратить практику выезда своих граждан на территорию России для работы или посещения родственников. Киевский режим опасается, что не сможет "опереться" на украинцев, хоть как-то связанных с Россией, полагает парламентарий.

"Ему это надо всё пресечь, потому что на людей, которые бывают в России и как-то с ней связаны, он не может опираться. Это не продиктовано интересами граждан Украины, это продиктовано желанием как можно больше нанести ущерба России и не дать украинцам и русским когда-либо найти какой-то общий язык в прямом и в переносном смысле этого слова", — сказал Затулин.

Ранее Зеленский объявил о введении визового режима с Россией. Планируется, что он начнёт действовать с 1 июля.

"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства предложил кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины", — заявил он.