FP: Недавний настрой Германии противостоять России уже слабеет

Издание Foreign Policy сообщает, что в Берлине ходят слухи о тайных переговорах между Шольцем, Макроном и Путиным. Автор публикации уверен, что для Германии предпочтительнее разочаровать Украину, чем унизить РФ. Макрон, по его мнению, желает прекращения конфликта на приемлемых условиях.

Начало специальной военной операции потрясло немецкое общество, а Олаф Шольц воодушевлённо анонсировал новую эру во внешней политике Германии, намереваясь снабжать Украину оружием и избавиться от энергетической зависимости от РФ.

"Увы, сдвиг так и не состоялся. Даже немецкие чиновники и эксперты сочли речь Шольца скорее угодной моменту, чем переменой курса", — пишет автор статьи.

Он также отмечает, что Шольц несколько раз провёл телефонные переговоры с Путиным. Последний из них длительностью в час двадцать, в котором участвовал и Макрон, был посвящён прекращению боевых действий и решению вопросов мирового сырьевого кризиса.

Автор отмечает, что в реальности военная помощь Германии Украине оказалась мизерной.

"Ни в апреле, ни в мае Берлин не выполнил обещанного и не поставил Киеву ни одного тяжёлого оружия. Хотя ожидается, что несколько установок всё же будут доставлены на Украину этим летом, главный приз — передовая система ПВО — будет развернута не раньше осени, а к тому моменту, по оценке немецкой разведки, Россия, уже может завоевать Донбасс", — говорится в публикации.

Судя по берлинским слухам, Шорльц идёт на это осознанно, не желая видеть кадров боя немецкой техники с ВС РФ. В обществе есть мнения, что Германия уже готова идти на уступки Путину.

"Одно то, что Берлин переполнен слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочтёт разочаровать Украину, чем унизить Россию, — что бы это ни значило. Так, если Путин предложит снять блокаду Одессы в обмен на ослабление санкций или приостановить боевые действия в знак признания новой линии соприкосновения, голоса за уступки лишь окрепнут", — пишет источник.

Союзником Германии в этих вопросах стали и США, высокопоставленные чиновники которых заявляют, что Вашингтон к победе Украины не стремится. Германия в конечном итоге заняла позицию вялой поддержки Украины, стремиться договориться с Путиным и хранит надежду на возвращение всего на круги своя. Это, в свою очередь, может стать причиной напряжённости в ЕС.

"Кредит доверия, купленный Германией остановкой "Северного потока — 2", скоро иссякнет, особенно если в сделку по Украине войдут снятие санкций и возвращение к полноценным поставкам нефти и газа. Такая сделка неминуемо убьёт остатки солидарности и доверия, лежащие в основе Европейского союза", — пишет автор, отмечая, что новая эра в политике Германии так и не началась.