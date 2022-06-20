Бывший сотрудник "Азота": стены на заводе очень мощные, до полутора метров

Химический комбинат "Азот" в Северодонецке — это на редкость хорошо укреплённое сооружение с толстыми, мощными стенами, способными выдержать сильные взрывы. Об этом рассказал бывший работник завода Фёдор Лозовой.

Как уточняет РИА Новости, что он занимал на "Азоте" должность аппаратчика, пока не началась спецоперация на Украине.

Когда у экс-сотрудника спросили, долго ли смогут продержаться в стенах "Азота" засевшие там украинские военные, он ответил, что, по крайней мере, находятся они там в безопасности от разрушительных внешних воздействий.

"Очень мощные. Есть здания (с толщиной стен — Прим. ред.) по полтора метра, потому что там водород 320 атмосфер. Защита от него, чтобы не летело, если вдруг взорвется… По технике безопасности", — сказал Лозовой.

Мужчина добавил, что при этом понятия не имеет, где украинские националисты "там cидят".