Глава ДНР Пушилин: обмен приговорённых к смертной казни наёмников не обсуждается

Денис Пушилин заявил, что официальных прошений о помиловании власти республики не получали, а потому разговора об обмене осуждённых наёмников пока не идёт.

Глава Донецкой Народной Республики кратко пообщался с журналистами после приезда на Петербургский экономический форум. На вопрос корреспондента о возможном помиловании и последующем обмене граждан Британии и гражданина Марокко Пушили ответил, что пока нет никаких оснований.

"Пока это (обмен. — Прим. ред.) даже не обсуждается", — пояснил глава ДНР.

Ранее стало известно, что Великобритания поручила решить вопрос с освобождением английских наёмников киевскому режиму. Лондон не желает вступать в прямой контакт с властями донбасских республик.