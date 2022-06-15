Президент Франции Макрон: Украина должна будет вести переговоры с Россией

Украинским политикам придётся вести переговоры с Россией, когда будет установлен режим прекращения огня. Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон.

На совместной пресс-конференции с главой Румынии Клаусом Йоханнисом президент Франции отметил, что вскоре наступит день, когда Европа "поможет выстоять" Украине.

"После установления режима прекращения огня президент Украины Владимир Зеленский и члены правительства должны будут вести переговоры с Россией", — сказал Макрон.

При этом он уточнил, что на встречах с российской делегацией также должны присутствовать европейские политики. Как пояснил лидер Франции, они выступят гарантами безопасности.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что практически все телефонные разговоры главы РФ Владимира Путина с Макроном длились не меньше часа. Президенты регулярно обсуждают обстановку на международной арене и кризисную ситуацию на Украине.