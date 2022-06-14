Все телефонные разговоры президента России Владимира Путина с главой Франции Эммануэлем Макроном длились не менее часа. Об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Практически все беседы Путина с Макроном продолжаются более часа", — сказал он журналистам.
Ушаков также добавил, что с начала года российский президент уже провёл 140 телефонных бесед с более чем 40 лидерами стран.
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