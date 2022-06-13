Tagesspiegel: Евросоюзу не надо жалеть Украину

Нынешняя ситуация на Украине не должна быть критерием вступления в Европейский Союз.

Об этом сообщает немецкая газета Tagesspiegel.

"Жалость к раздираемой кризисом стране не должна повлиять на решение, кто станет кандидатом на вступление в ЕС. Наоборот, это скорее повод проявить осторожность", — пишет автор Кристоф фон Маршал.

Албания, Сербия и Северная Македония давно имеют статус кандидата и пропускать вперёд Украину было бы неправильно, цитирует газету РИА Новости.

Кандидаты должны сами проявлять инициативу. И не только внутриполитическими реформами, но и переориентацией системы ценностей и геополитического курса, уверены в Европе.

"Это должно пробудить в претендентах соревновательный дух: посмотрим, кто из них быстрее продвинется к вступлению", — подытожило издание.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время поездки на Украину заявила, что они сформулируют мнение о том, должен ли Киев быть кандидатом на вступление в Европейский Союз.