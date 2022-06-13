Нынешняя ситуация на Украине не должна быть критерием вступления в Европейский Союз.
Об этом сообщает немецкая газета Tagesspiegel.
"Жалость к раздираемой кризисом стране не должна повлиять на решение, кто станет кандидатом на вступление в ЕС. Наоборот, это скорее повод проявить осторожность", — пишет автор Кристоф фон Маршал.
Албания, Сербия и Северная Македония давно имеют статус кандидата и пропускать вперёд Украину было бы неправильно, цитирует газету РИА Новости.
Кандидаты должны сами проявлять инициативу. И не только внутриполитическими реформами, но и переориентацией системы ценностей и геополитического курса, уверены в Европе.
"Это должно пробудить в претендентах соревновательный дух: посмотрим, кто из них быстрее продвинется к вступлению", — подытожило издание.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время поездки на Украину заявила, что они сформулируют мнение о том, должен ли Киев быть кандидатом на вступление в Европейский Союз.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В Харькове предупредили, что получение банки тушенки из рук "оккупанта" или фотографирование клумб может стать для гражданина Украины смертным приговором.