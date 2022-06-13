Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью Foreign Policy заявил, что успехи России на Украине заставляют страны Евросоюза нервничать и Западу пора бы активизироваться.
По словам литовского дипломата, события "последних дней на фронте" указывают на низкие шансы "нанести поражения" России.
"Информация, которая у нас есть, крайне неутешительна: ВСУ никак не удаётся сохранить устойчивую линию фронта, тогда как российские войска постоянно демонстрируют прогресс, увеличивая шансы того, что Москва не проиграет", — поделился наболевшим Ландсбергис.
Более того, литовский политик признал, что Россия ещё и санкциям успешно противостоит:
"Они пока выдерживают санкционное давление и если смогут делать это долго, то перспектива, вероятно, одна: мы находимся на очень опасной стадии геополитической реальности".
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