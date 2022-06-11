Киев перешёл к шантажу ЕС: "Если нас не примут в союз — это измена"

Евросоюз упустит "исторический шанс" если откажет Украине в статусе кандидата в ЕС, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Кроме того, по её словам, Киев это воспримет не иначе как измену.

По её словам, даже если Евросоюз откажет Украине в статусе, Киев продолжит интеграцию в европейское сообщество, но уже с осознанием "предательства".

"Это решение нас разочарует, будет воспринято как измена у нас. Мы, конечно, не откажемся от европейской интеграции, но будем чувствовать, что европейские лидеры свой исторический шанс упустили", — пояснила Стефанишина на киевском форуме безопасности.

По словам политика, любые негативные решения Евросоюза в контексте предоставления "кандидатского" статуса Незалежной, ослабят Европу и "веру" украинских граждан в ЕС.