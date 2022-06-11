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Британский генерал Ричардс: у Запада нет последовательной стратегии по Украине

Мир

У Запада и Евросоюза нет конкретной стратегии по решению конфликта на Украине, заявил экс-глава вооружённых сил Великобритании Дэвид Ричардс. По словам военного, никто из лидеров не понимает, как и в чью пользу должна завершиться спецоперация.

Британский генерал Ричардс: у Запада нет последовательной стратегии по Украине

Как подчеркнул Ричардс, западные лидеры просто решили посмотреть, что выйдет из противостояния России и всего ЕС.

"Это "стратегия" под названием "давайте посмотрим, как всё сложится", иными словами, это вообще не стратегия", — написал экс-глава ВС Ричардс для The Telegraph. — Никто не смел достаточно, чтобы мыслить за рамками политических условностей момента".

В контексте большой политики, по мнению генерала, больше всего ЕС и Запад интересует развитие отношений России и Китая. Союз двух держав несёт не только экономические проблемы, но и вполне конкретные военные угрозы.

"Есть ли возможность, используя кнут и пряник, убедить ослабленную Россию присоединиться к Западу вместо того, чтобы неизбежно втягивать её в сферу влияния Китая?, — резюмировал военный.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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