Американцы пришли в ярость от обвинений Байдена в адрес Путина

Американских пользователей Twitter возмутили слова лидера США Джо Байдена относительно его российского коллеги Владимира Путина, которого он снова обвинил в небывалом росте цен в своей стране.

Комментаторы из США признались, что не верят своим ушам. Они единодушно отметили, что их президент "несёт чушь" и очень усомнились в том, что именно Путин виноват в росте цен в США.

"Он отправил миллиарды долларов Украине, но не может найти денег, чтобы помочь собственной стране. Когда уже Украина станет частью нашего государства? Мы за это слишком дорого заплатили!" — написал один из читателей. "Значит, Путин теперь стал президентом Соединенных Штатов?" — с иронией спросил другой комментатор. "Я не знал, что российский лидер может вводить новые налоги в США", — пошутил третий пользователь.

Все читатели сошлись во мнении, что любой другой человек управлял бы американской экономикой лучше, чем Байден, который просто пытается найти виноватого в своих собственных проблемах.

В США продолжают стремительно расти цены на продукты и топливо. Так, цена на бензин в США превысила сегодня 5 долларов за галлон, а это почти в два раза больше, чем год назад, а инфляция побила рекорд сорокалетней давности, составив 8,5%. Власти страны пока ничего не могут сделать, чтобы переломить ситуацию.