Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Приговорённых к смерти наёмников на Украину привели отчасти их жёны
Женщина забита до смерти за «колдовство»
США потратили $21 млрд долларов на обучение охранников в ТЦ Афганистана
МО РФ: ВСУ намерены разместить ПВО у места захоронения жертв чумы в Одессе
Прилепин предложил обменять приговоренных к смерти наёмников на Зеленского
Байден объяснил небывалый рост цен в США "путинским подорожанием"
Guardian: потери ВСУ составляют от 600 до 1000 человек в сутки
Посол Украины Мельник обвинил Германию в "безумном импорте" из России
Собчак о внесении её в список иноагентов: "Что с меня взять?"

Американцы пришли в ярость от обвинений Байдена в адрес Путина

Мир

Американских пользователей Twitter возмутили слова лидера США Джо Байдена относительно его российского коллеги Владимира Путина, которого он снова обвинил в небывалом росте цен в своей стране.

Американцы пришли в ярость от обвинений Байдена в адрес Путина

Комментаторы из США признались, что не верят своим ушам. Они единодушно отметили, что их президент "несёт чушь" и очень усомнились в том, что именно Путин виноват в росте цен в США.

"Он отправил миллиарды долларов Украине, но не может найти денег, чтобы помочь собственной стране. Когда уже Украина станет частью нашего государства? Мы за это слишком дорого заплатили!" — написал один из читателей.

"Значит, Путин теперь стал президентом Соединенных Штатов?" — с иронией спросил другой комментатор.

"Я не знал, что российский лидер может вводить новые налоги в США", — пошутил третий пользователь.

Все читатели сошлись во мнении, что любой другой человек управлял бы американской экономикой лучше, чем Байден, который просто пытается найти виноватого в своих собственных проблемах.

В США продолжают стремительно расти цены на продукты и топливо. Так, цена на бензин в США превысила сегодня 5 долларов за галлон, а это почти в два раза больше, чем год назад, а инфляция побила рекорд сорокалетней давности, составив 8,5%. Власти страны пока ничего не могут сделать, чтобы переломить ситуацию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Боевики ВСУ, причастные к казни российского офицера, попали в плен к ВС РФ

Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.

Боевики ВСУ, причастные к казни российского офицера, попали в плен к ВС РФ
Шах и мат: Молдавия больше не сможет шантажировать "Газпром" Приднестровьем
Газ
Шах и мат: Молдавия больше не сможет шантажировать "Газпром" Приднестровьем
Силовые структуры
ВС РФ освободили Кинбурнскую косу и открыли путь на Очаков
Мир. Новости мира
Пользователи Сети высмеяли Лондон после вынесения смертного приговора наёмникам
Людмила Черткова Россияне привезут из летних отпусков патриотический загар Людмила Черткова Ольга Лазарева Деятельность Анастасии Татуловой на посту омбудсмена по МСП проверят в ГП и СК РФ Ольга Лазарева Любовь Степушова Байден ведёт США к гибели Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Депутат палаты общин Дженрик: граждан Британии нельзя приговаривать к смерти
Мир. Новости мира
Литовцы оценили призыв депутата Малдейкиса вернуть Литве Смоленск
В ДНР численность войск ВСУ в районе Славянска оценили в 70 тысяч
Мир. Новости мира
В ДНР численность войск ВСУ в районе Славянска оценили в 70 тысяч
Последние материалы
США потратили $21 млрд долларов на обучение охранников в ТЦ Афганистана
МО РФ: ВСУ намерены разместить ПВО у места захоронения жертв чумы в Одессе
Прилепин предложил обменять приговоренных к смерти наёмников на Зеленского
Американцы пришли в ярость от обвинений Байдена в адрес Путина
Байден объяснил небывалый рост цен в США "путинским подорожанием"
Guardian: потери ВСУ составляют от 600 до 1000 человек в сутки
Посол Украины Мельник обвинил Германию в "безумном импорте" из России
Собчак о внесении её в список иноагентов: "Что с меня взять?"
В южной части Севастополя сработала система ПВО
Социолог Филиппов о России: "Империя сама решает, где её границы"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников