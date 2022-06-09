Военный эксперт рассказал об "иконе святого Гитлера" в Мариуполе

Поездка в Мариуполь подтвердила все рассказы о чрезмерном уровне национализма на Украине, о чём говорит, в частности "икона святого Гитлера" в местном госпитале. Об этом "Военному делу" рассказал член "Изборского клуба", военный эксперт Владислав Шурыгин.

"Мариупольский госпиталь МВД Украины. Там у них целый этаж был отведён под общежитие. Больше всего удивила заботливо сделанная стилизованная "икона святого Гитлера", — цитирует его издание.

По словам Шурыгина, до поездки в Мариуполь он считал все рассказы об украинском неонацизме преувеличенными. Однако увиденное на месте убедило его в обратном.

"Нацизм Украину пропитал. Безусловно, Украина готовилась, её вооружённые силы готовились воевать именно с Россией", — сказал эксперт.