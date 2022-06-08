Sohu: Россия перехватывает у НАТО инициативу в Арктике

Россия постепенно перехватывает инициативу у Запада и уже начала контратаку в Арктике. Такое мнение высказал автор китайского издания Sohu. Перевод статьи представила "ПолитРоссия".

Китайский эксперт отмечает, что противостояние, вызванное кризисом на Украине, идёт между Россией и Западом в Восточной Европе уже несколько месяцев. Однако все попытки давления на Россию заканчиваются неудачно, считает он.

По мнению аналитика, Москва вынуждена была принять ответные меры на стремление НАТО слишком близко подойти к российским границам. На это указывают испытания новых видов вооружений, которые будут проведены Северным флотом в этом году. Участие в стрельбах, как заявил адмирал Александр Моисеев, примут и надводные корабли, и подводные лодки.

Если Швеция и Финляндия всё же вступят в НАТО, это большой пользы Альянсу не принесёт, поскольку Россия сможет отразить атаки гиперзвукового оружия и ответить запуском собственных ракет, заключил обозреватель Sohu.